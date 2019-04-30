[FLAŞ] “Venezuela’da darbe” iddiası: Muhalif lider askerlerle sokakta

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.







Venezuela İletişim Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, “Sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini askerlerin küçük bir darbe girişimi bastırılmaya çalışılıyor.” dedi.





MADURO'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ





Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan da kritik bir açıklama geldi. Askeri liderlerle görüşen Maduro, “Bana tam bağlılıklarını gösterdiler.” dedi.







SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA





Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, canlı yayımlanan basın toplantısıyla darbe girişimine karşı açıklama yaptı.

teleSUR'un aktardığına göre Padrino, açıklamasında ABD destekli darbe girişimi için "Korkakça, terörist bir eylem" diyerek, darbe girişiminin "çok küçük ölçekli" olduğunu söyledi.

Ordunun darbe girişimine karşı anında cevap verdiğini belirten Padrino, komutanların askerlerinin başına geçerek darbe girişimini reddettiğini dile getirdi.

Padrino, "ABD emperyalizmi tarafından yönlendirilen bu yeni saldırıyı reddediyoruz." dedi.







Juan Guaido'nun yayımladığı videoda bir grup asker de görülüyor.

GUAIDO, TWITTER’DAN SESLENDİ: SOKAĞA ÇIKIN





Venezuela'da ocak ayında kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.





Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.





Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.





“ARTIK ZAMANI GELDİ”





Guaido, “Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi.” dedi.





Muhalif lider Guaido, "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi, anayasadan alınan güçle Venezuela halkının desteğine güveniyorlar." ifadelerini kullandı.





Guaido, Maduro'yu yerinden etme planının son safhasına geçtiklerini iddia etti.







Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.





SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA





Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu duyurdu.





Padrino, Venezuela'nın meşru tek hükümetini savunmak için hazır olduklarını belirtti.





Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.





LOPEZ DE GUAIDO İLE BİRLİKTE





Uluslararası haber ajansı Reuters'in muhabiri de muhalif lider Juan Guaido'nun Caracas'ta bir hava üssü yakınlarında bir grup askerle birlikte görüldüğünü aktardı.





Ev hapsinde tutulan muhalif bir başka siyasetçi olan Leopoldo Lopez'in de Guaido'nun yanında askerlerle birlikte bulunduğu belirtiliyor.



