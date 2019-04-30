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Azez'de saldırı: Bir asker şehit
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Azez'de saldırı: Bir asker şehit
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30 Nisan 2019 14:23
Azez'de saldırı: Bir asker şehit
Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu.
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Saldırının ardından Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, havanla ateş açılan alan topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.
Saldırıda bir asker şehit oldu
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