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[Bir Ümittir Ramazan...] Ramazan boyu her akşam MC EU TV'de...
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[Bir Ümittir Ramazan...] Ramazan boyu her akşam MC EU TV'de...
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30 Nisan 2019 15:39
[Bir Ümittir Ramazan...] Ramazan boyu her akşam MC EU TV'de...
Bağrında Kadir Gecesi'ni de barındıran kutlu ay Ramazan başlıyor.
Bir Ümittir Ramazan... Ramazan boyu her akşam MC EU TV'de...
Eski günlerdeki gibi... "11 ayın sultanı" Ramazan boyunca her akşam, Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak iftar programı MC EU TV'de Asım Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelecek.
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