Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Venezuela Dışişleri Bakanı’nı yaptırım listesine aldı /26 Nisan 2019 21:39

ABD, Venezuela Dışişleri Bakanı’nı yaptırım listesine aldı

ABD, Venezuela'da hükümet yetkililerini hedef almaya devam edeceklerini belirterek, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza ile Birinci Özel Yetkili Mahkeme’nin Birinci Asliye Hakimi Carol Bealexis Padilla de Arretureta’yı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza ile Birinci Özel Yetkili Mahkeme’nin Birinci Asliye Hakimi Carol Bealexis Padilla de Arretureta’yı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD vatandaşlarının veya ABD yasalarına tabi kuruluşların söz konusu şahıslarla herhangi bir iş yapmalarının yasaklandığı belirtilen açıklamada, ABD yaptırımlarının şu aşamada kalıcı olmadığı ve Venezuela hükümetinin tutumunu "olumlu yönde değiştirmesine" yönelik olduğu kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki yetkilileri hedef almaya devam edeceklerini kaydetti. 

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor. Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezüella'ya ekonomik darbe vuran ABD,  en son Venezuela ile bağı bulunduğu gerekçesiyle 4 yabancı gemicilik şirketine yaptırım kararı almıştı.
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