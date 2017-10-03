Samanyolu Haber /Gündem / Ve Gökçek sessizliğini bozdu /03 Ekim 2017 22:15

Ve Gökçek sessizliğini bozdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek İstifası istendi iddialarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez” sözlerinin ardından sessizliğini bozarak, "Erdoğan'a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin Lideri'dir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar" diye konuştu.

SHABER3.COM

İstifa söylentilerinin ardından Gökçek ilk kez konuştu

Son günlerde AKP’li belediyelerde yaşanan istifalar sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’inde istifa haberleri medyada dolaşmaya ve hakkında açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu durum karşısında sessiz kalan Gökçek, sonunda sessizliğini bozarak istifa iddialarına cevap verdi

İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili olarak “Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez” demişti. Bu açıklamanın ardından Melih Gökçek Milat gazetesine konuştu.

“ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR”

Gökçek şunları söyledi: Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin Lideri’dir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar.”

ERDOĞAN’DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek’in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, “Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire… Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” demişti.
<< Önceki Haber Ve Gökçek sessizliğini bozdu Sonraki Haber >>

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:20:33