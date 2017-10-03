Ve Gökçek sessizliğini bozdu

İstifa söylentilerinin ardından Gökçek ilk kez konuştu





Son günlerde AKP’li belediyelerde yaşanan istifalar sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’inde istifa haberleri medyada dolaşmaya ve hakkında açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu durum karşısında sessiz kalan Gökçek, sonunda sessizliğini bozarak istifa iddialarına cevap verdi





İLK KEZ KONUŞTU





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili olarak “Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez” demişti. Bu açıklamanın ardından Melih Gökçek Milat gazetesine konuştu.





“ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR”





Gökçek şunları söyledi: Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin Lideri’dir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar.”





ERDOĞAN’DAN İSTİFA AÇIKLAMASI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek’in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, “Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire… Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” demişti.