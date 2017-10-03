Görüntülerin Akit'te yayınlanması onayını kim verdi?

Akit’te ‘yayınlansın’ diyen ismi açıkladı





İddianamede Yener Dönmez'in görüntülerin yayımlanmasına ilişkin ifadeleri dikkat çekti. İddianameye göre; şüpheli Yener Dönmez, 7 Ağustos 2016 tarihli ifadesinde, Deniz Baykal görüntülerinin Yeni Akit internet sitesinde yayımlanması onayını Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun kardeşi ve Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun verdiğini öne sürdü.







“HABERVAKTİM.COM’U ARAYIP SORDUM”





Yener Dönmez, 7 Ağustos 2016 tarihli ifadesinde şunları söyledi:





“Cevheri Güven isimli şahsı Star Gazetesi haber müdürü olması nedeniyle tanırım. Arada sırada çeşitli görevlerde karşılaştığımız da oluyordu. Cevheri Güven isimli şahıs yukarıda okunan metnin içinde geçen kayıtlarda beni zamanını tam olarak bilmediğim ve hatırlamadığım bir anda aradı. Ve bana ‘sizinkilere bir şey gitmiş haberin var mı' şeklinde bir şey sordu. Ben de ‘bilmiyorum' dedim. O gece daha sonra beni birkaç kez daha aradı ve ‘elimde önemli bir şey var' şeklinde yine aynı şekilde bu minvalde sözler sarf etti. Ben de kendisine bu önemli şeylerin ne olduğunu sordum. Kendisi bana bu konu hakkında bir açıklama yapmak istemedi. Ben de bunun üzerine hem gazetede haber müdürü olarak çalışan hem de habervaktim.com yayın yönetmeni olan Fatih Akkayı'yı arayarak, ‘elinize ulaşan önemli bir şey varmış, bunlar nedir' diye sordum. Aynı zamanda bu telefon görüşmesi öncesi ve sonrasında da Fatih Akkaya ile de Messenger veya Skype programları üzerinden de aynı konu ile ilgili görüşmeler yaptık.





“ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU YAYINLANSIN DEDİ”





Fatih Akkaya bana Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin habervaktim.com internet sitesinin ihbar hattına geldiğini söyledi. Ben de Mustafa Karahasanoğlu'na konuyu bildirmek amacıyla telefonla ulaşmaya çalıştım, defaten aradım ancak ulaşamadım. Bunun üzerine kardeşi Ali İhsan Karahasanoğlu'na haber verdim. Bu kişileri 0 212 447… numaradan ve şahsi cep telefonu numaralarından da aradım. Hukuki bir durum olması dolayısıyla Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüştüm. Kendisine internet sitesinin ihbar hattına gelen ihbarın metacafe.com adlı video paylaşım sitesinde yayınlanan Deniz Baykal'a ait görüntülerin olduğunu söyledim. Kendisi de sonuç olarak yayınlansın dedi. Ben de bunun üzerine Fatih Akkaya'ya ulaşarak görüşmenin bu şekilde olduğunu söyledim. Fatih Beyde muhtemelen editörler vasıtasıyla bu görüntülerin yayınlanmasını söylemiştir.”