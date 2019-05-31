UBER'den Türkiye kararı

Mobil cihazlarda üzerinden lüks araç, tekne ve taksi hizmeti sunan UBER, Türkiye'de minibüs kiralama faaliyetlerini (UberXL) durdurdu.







UBER'en yapılan açıklamada, "Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir." denildi.





UBER, yolculara Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi hizmeti vermeye devam edeceklerini kaydetti.





63 ÜLKEDE KULLANILIYOR





63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk teknoloji platformu UBER üzerinden gerçekleştiriliyor.







UBER, 2014 yılında İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamayı indirmişti. Türkiye'de 12 bin UberXL sürücü ortağı ile 6 bin şirket için gelir kapısına dönüşmüştü.





UBER sürücüleri Türkiye'de bazı taksicilerin saldırısına maruz kalmıştı.







