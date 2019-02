ABD'de de UBER tartışması var... New York'ta taksicilerle davalık oldular

Aplikasyon odaklı ulaşım sektörü devi Uber, New York Belediyesinin araç ve sürücü sayısına getirdiği kısıtlamaların haksız rekabete yol açtığını öne sürüp, mahkemeye başvurdu.







Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre Uber, New York Belediyesinin bu kararının rekabeti ortadan kaldırdığını ve sarı taksilere bir imtiyaz oluşturuğunu iddia etti.





Taksiciler, Uber’in New York Belediyesini mahkemeye vermesine tepki gösterdi. New York Belediyesinin almış olduğu kararın yanında olduğunu belirten taksiciler Uber’i suçladı. Taksiciler, Uber’in 8 taksi şoförünün ölümünden sorumlu olduğunu öne sürdü.





New York Belediyesi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, Uber, Lyft gibi aplikasyon uygulamalı şirketlerin araç sayısını, trafik sıkışıklığına neden olduğu gerekçesiyle dondurup geçici olarak sınırlama kararı almıştı. New York Belediyesine sunulan yasa uzun süren tartışmaların ardından kabul etmişti.





"Müşteri taleplerine cevap vermek için daha fazla araca ihtiyacımız var"





Uber, New York Eyalet Yüksek Mahkemesinde belediye aleyhine açtığı davada kısıtlamanın kalıcı hale getirilmek istediğini öne sürdü. Uber, müşteri taleplerine yeterince cevap verebilmek için de daha fazla araca ihtiyaçları olduğunu belirterek mahkemeden, New York Belediyesinin aldığı araç sayısındaki kısıtlamayı kaldırmasını istedi.





Uber, New York Belediyesi tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle, kentin Manhattan’ın dışındaki bölgelerde ciddi bir iş kaybı yaşadıklarını, alınan bu kısıtlama kararının rekabet kurallarına aykırı olduğu belirtildi.





"Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar zarara uğradık"





Uber, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde New York Belediyesinin aldığı kısıtlama kararı sonrasında 2018 yılında 1,8 milyar dolar zarara uğradığını iddia etti.





Uber’in mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde New York Belediyesinin ulaşım uzmanları ve ekonomistlerin kent için önerdikleri ve desteklediği alternatiflere güvenmek yerine taşıma sektöründe rekabeti ortadan tamamen kaldırıp, Uber araçlarına kısıtlama getirdiğini belirtti. Uber, New York Belediyesinin kentte trafik tıkanıklığına neden Uber araçlarıyla ilgili her hangi bir kanıt sunamadığını da öne sürdü.





"Uber yüzünden geçinemiyoruz"





New York Taksi İşçileri İttifakı, Uber'in taksi sürücüleri üzerindeki etkisine işaret etti, belediyenin almış olduğu kısıtlama kararını desteklediğini belirtti.





Taksiciler, New York yollarında 80 binden fazla Uber aracı bulunduğunu, taksicilerin hiçbirinin geçinmek için yeterince para kazanmadığını birçok şoförün Uber yüzünden ekonomik kriz yaşadığını öne sürdü.





Taksiciler, Uber’in yolculardan aldığı ücretleri sübvanse ettiğini bu şekilde de New York’un metropolde toplu taşımacılığını üstlenen ve krizde olan MTA kuruluşunu daha da zarara soktuğunu belirtti.





"Uber taksici kardeşlerimizi öldürüyor"





New York Taksi Çalışanları Birliği, Uber’in belediyeye açtığı dava sonrasında yaptıkları açıklamada, “Uber’in yarattığı kriz yüzünden şimdiye kadar sekiz sürücünün intihar ettiğini iddia etti.





Yapılan açıklamada, “Uber, kelimenin tam anlamıyla kardeşlerimizi öldürüyor, finansal umutsuzluğa, borca sokuyor, yoksullaştırıyor. Uber yarattığı trafik tıkanıklığıyla bu krizi sokaklarımıza soktu” denildi.





New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) yetkilileri Uber’e getirilen kısıtlamamın ardından kentte çalışan siyah taksi sayılarında artış olduğunu belirtti. TLC yetkileri de geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kentte ulaşım sağlayan araç sayısının 115.417 olduğunu, geçtiğimiz Ocak ayında ise kentte hizmet veren toplam araç sayısının 122.380 araca yükseldiğini kaydetti.