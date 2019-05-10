UBER halka arz ediliyor: Bir hisse 45 dolar

Cuma günü hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanan ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, halka arz fiyatını hisse başına 45 dolar olarak belirledi.







Şirketin değeri 82 milyar dolar olarak tespit edilirken, hisseler New York Menkul Kıymetler Borsası üzerinden satışa sunulacak.



Uber, bugün New York borsası açıldıktan sonra 180 milyon hisse satmayı umuyor.





Dünya gazetesinin aktardığına göre, hisselerin 44-50 dolar arasındaki beklentinin en düşük seviyesine yakın bir fiyattan satışa çıkacak olması, yatırımcıların şirkete dikkatli yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.