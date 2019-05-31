Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski Başkan'dan sarsıcı bilgi: Devlette uzman kalmadığı için 5 yıllık kalkınma planı yazılamıyor /31 Mayıs 2019 14:44

Eski Başkan'dan sarsıcı bilgi: Devlette uzman kalmadığı için 5 yıllık kalkınma planı yazılamıyor

Merkez Bankası eski Başkanı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 11'inci Kalkınma Planı'nı hazırlamanın yasal süresinin geldiğine fakat ortada plan olmadığına dikkat çekerken planı hazırlamanın yasal süresinin geldiğini belirterek, 'Duyumlarımıza göre bu işi yapabilecek uzman kalmadığı için raporu yazan kimse de kalmadı' dedi.

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Yılmaz, "Bizim duyumlarımıza göre konu taraflarca görüşüldü. Orada alınan bilgiler çerçevesinde raporun kamuoyu ile paylaşılması lazımdı ancak kurumlar çökertildiği ve bu işi yapabilecek uzman kişiler kalmadığı için raporu yazan kimse kalmadı" dedi.

Yılmaz, “Hükümet süresi geçmesine rağmen henüz 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı açıklamadı. Bir an önce bu planın TBMM gündemine gelmesi gerekir” dedi. Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Kalkınma planlarına değinen Yılmaz, yatırımcıların önünü görmesi için beş yıllık kalkınma programlarından oluşan orta vadeli programlar ile yıllık programlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 

DEVLET KURUMLARINDA BU İŞİ YAPABİLECEK UZMAN KALMADI

Kalkınma planının TBMM’de görüşülmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu ama yasalara aykırı olarak henüz konunun gündeme gelmediğini savunan Yılmaz, “Ortada 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili TBMM Başkanlığına sunulmuş bir çalışma yok. Peki niye yok? Bizim duyumlarımıza göre konu taraflarca görüşüldü. Orada alınan bilgiler çerçevesinde raporun kamuoyu ile paylaşılması lazımdı ancak kurumlar çökertildiği ve bu işi yapabilecek uzman kişiler kalmadığı için raporu yazan kimse kalmadı. Bütün uyarılarımıza rağmen Devlet Planlama Teşkilatı lağvedildi. Bu teşkilatta yetişen insanlar başka kurumlara gitti. Bu planı kaleme alacak uzman yok. Bundan dolayı rapor yazılamıyor” değerlendirmesinde bulundu.  

TÜRKİYE EKONOMİSİ ROTASIZ VE PUSULASIZ BIRAKILDI

Ülke kaynaklarının nerede ve nasıl kullanılacağını göstermesi açısından kalkınma planlarının önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, “Bugün geldiğimiz noktada Türk ekonomisi rotası sapmış ve pusulasızdır. Kaptanın da tecrübesi yoktur.

Hükümeti 2002 yılında iktidara getiren o günün koşulları şimdi de mevcut. Hükümet, ülkeyi 2002’nin gerisine getirmiş durumda. Türk lirasının itibarı kalmadığı için vatandaş yabancı parayı alarak yastık altında saklıyor.” diye konuştu.

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