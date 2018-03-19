Samanyolu Haber /Gündem / UBER sürücüsünü dakikalarca dövdüler /19 Mart 2018 11:47

UBER sürücüsünü dakikalarca dövdüler

İstanbul Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine yolcuyu almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi.

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Olay, dün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru’ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu, sonrasında kavga çıktı.
 
Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Kuru’nun aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru’da hastaneye gitti. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulundu.
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