Türkiye'de neden elektrikler kesiliyor?

İşte BBC'nin haberi







İstanbul ve çevresinde geçen hafta başlayan elektrik kesintileri, bu hafta da devam ediyor. Uzmanlar kış saatine geçilmemesinden bu yana elektrik tüketiminin arttığını, bunun yanı sıra elektrik üreten doğalgaz çevrim santrallerine gönderilen doğalgazdaki azalmanın kesintilere yol açtığını söylüyor.





İstanbul Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Kocaeli, Gebze, Çayırova Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri 3 Ocak itibariyle sona erdi.





Fakat Pazartesi günü Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, elektrik verilemeyen günlerde Gebze'deki otomotiv firmalarının 300 milyon euronun üzerinde zarar ettiğini açıkladı.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "TEİAŞ tarafından OSB yönetimlerine yapılan 'Ulusal kaynaklı bir sorun yaşanması nedeniyle elektrik verilemediği' yönündeki açıklamalarda söz edilen ulusal kaynaklı sorun nedir?" diye sordu.