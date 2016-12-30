İstanbul'daki elektrik kesintilerinin sebebi ne?

Yurt genelinde yaşanan ve en son olarak da İstanbul'da saatlerce süren elektrik kesintilerine ilişkin resmi açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ''Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtınanın iletim hatlarında geçici arızaya sebep olduğunu'' belirtirken elektrik üretiminin doğalgaz arzındaki yetersizlik sebebiyle yeterli üretim yapılamadığı iddia ediliyor.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtınanın elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olduğu belirtilirken, "Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaşanmaktadır" denildi.





Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesindeki ekiplerin, hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale ettiğinin kaydedildiği açıklamada, kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.





Öte yandan, İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada da hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeteri kadar elektrik alınamadığı açıklandı.





İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER ETKİLENDİ?





Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Eyüp ilçelerinin etkilendiği kaydedilirken, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" ifadeleri kullandı.





Aynı zamanda, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtımını gerçekleştiren AYEDAŞ'tan da saat 15.15 itibarıyla ulusal şebeke sistemli elektrik kesintisi yaşandığı ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynakların seferber edildiği duyuruldu.





DOĞALGAZ ARZINDAKİ YETERSİZLİK SEBEBİYLE Mİ ELEKTRİK KRİZİ VAR?





Türkiye'nin elektrik ihtiyacının büyük bölümü doğalgaz çevrim santrallerinden karşılanıyor. Havaların aşırı soğuk olması sebebiyle Doğalgaz talebinin artmasıyla santrallere verilen gaz miktarında önemli oranda düşüş yaşanmış, bu da elektrik üretimini düşürmüştü. Geçtiğimiz günlerde bu yönde çıkan haberlere göre elektrik fiyatlarının günlük bazda birim fiyatı bir anda fırlamıştı. Buna göre talebi dengelemek için kesinti yapıldığı ifade ediliyor.







