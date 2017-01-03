Elektrik kesintileri sanayinin belini büktü

CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yılbaşı öncesinde başlayıp halen birçok bölgede devam eden elektrik kesintilerinin organize sanayi bölgelerine verdiği zararları TBMM gündemine taşıdı. Gebze bölgesinde yer alan 120 civarındaki işyeri, 5 gün peş peşe üretim yapamadığı için otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edilemediğini, İkitelli OSB'de de 30 binden fazla işletme ve 300 bine yakın çalışan bulunduğunun beş günlük kaybın 300 milyon euroyu aştığını ifade eden Böke, söz konusu işletmelerin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağını sordu.





Böke’nin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.





İstanbul ve çevresinde 2016 yılının son haftasında hayatı kesintiye uğratan elektrik kesintilerinin 2017 yılının ilk haftasında da devam ettiği görülmektedir.





Elektrik enerjisi olmadığı için birçok fabrikada üretimin durduğu, özellikle organize sanayi bölgelerinde (OSB) krizin büyüdüğü, elektriğin tüm gün gelmeyeceğini öğrenen birçok şirketin sabah işe gelen personeli evlerine geri gönderdiğine ilişkin bilgiler de kamuoyuna yansımaktadır.





Söz konusu elektrik kesintilerinden dolayı en çok etkilenen bölgelerin başında İstanbul’un doğusunda ve Kocaeli’nin batısında bulunan OSB’ler gelmektedir. Özellikle otomotiv sanayinin kalbinin attığı Gebze’deki TOSB’da üretim durma noktasına gelmiştir. Gebze bölgesinde yer alan 120 civarındaki işyeri, 5 gün peş peşe üretim yapamadığı için otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edememekte; bu durum ana sanayi firmalarını da kısa zaman içinde üretimlerinin durmasına zemin hazırlamaktadır. Söz konusu OSB'lerde sorun nedeniyle bilgisayarlarının çalışmadığı, PTT, noter, kargo şirketleri gibi hizmet sektörüne ait şirketlerin bile hizmet veremedikleri bilinmektedir.









İstanbul İkitelli OSB, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde, durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını sadece İkitelli OSB'de 30 binden fazla işletme ve 300 bine yakın çalışan bulunduğunun beş günlük kaybın 300 milyon euroyu aştığını belirtilmektedir.





Öte yandan TEİAŞ ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirten OSB yönetimleri, TEİAŞ’ın kendilerine “Ulusal kaynaklı bir sorun yaşandığı, bu nedenle elektrik verilemediği” yönünde açıklama yaptığını vurgulamaktadır.





Bu bağlamda;





1- İstanbul İli ve çevresinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanan söz konusu elektrik kesintilerinin nedeni nedir? 21. yy. dünyasında dünya ekonomileri, sanayi 4.0 devrimini tartışırken, dünya ekonomileriyle rekabet etmesi gereken Türkiye’de binlerce işletmeye bu kadar uzun süre “elektrik enerjisi dahi ulaştırılamamasını” nasıl açıklıyorsunuz?





2- TEİAŞ tarafından konuyla ilgili OSB yönetimlerine yapılan “Ulusal kaynaklı bir sorun yaşandığı, bu nedenle elektrik verilemediği” yönündeki açıklamalarda söz edilen “ulusal kaynaklı sorun” nedir?





3- Sorunun bir türlü çözülemediği bölgelere, elektrik tedarik edilemediği için yapılamayan üretimin, hem söz konusu işletmelere hem de ülke ekonomisine yarattığı ekonomik maliyet nedir?





4- Söz konusu kesintiler nedeniyle, ekonomik olarak zarar gören firmalar için bu zararın telafisine dönük bir uygulamanız olacak mı?





5- Türkiye ekonomisinde üretim ve ihracat kapasitesi ile büyük önem taşıyan İstanbul İli Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, özellikle İkitelli, Dudullu, İstanbul Anadolu Yakasında ki özellikle Kocaeli, Gebze, Çayırova Organize Sanayi Bölgelerinde bir sorun yaşanmaması için, önceden uygulamaya konulmuş, olası sorunları öngören bir bakım ve onarım çalışması yapılmış mıdır?





6- Bu bölgelerin önemi düşünüldüğünde olası arızaların giderilmesine dönük, özel eğitimli ve donanımlı personel sayısı yeterli midir? Değilse KHK ile işten çıkarılmalar ile personel sayısında azalış olmuş mudur? Çalışan personelin gerekli eğitimi ve uzmanlığı var mıdır?