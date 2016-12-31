Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik kesintileriyle Abdullah Gül'ün ilgisi ne? /31 Aralık 2016 12:43

Elektrik kesintileriyle Abdullah Gül'ün ilgisi ne?

Yandaş gazeteci Fatih Tezcan, elektrik ve su kesintileri nedeniyle “ikinci darbe girişimi” uyarısında bulundu.

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Fatih Tezcan, elektrik ve su kesintileri nedeniyle “2. darbe girişimi” komplosu üretti. 

Yandaş yazar Twitter’da 11. Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eski Bakan Hüseyin Çelik’e yönelik “Size diyorum duymazdan gelmeyin. Çıkın ‘birincisi olmadı, ikinci darbeyi bekliyoruz, cunta kuracağız’ deyin!” mesajını paylaştı.




Enerji Bakanlığı'nın yeterli arzı sağlayamaması ve İstanbul’daki kötü hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik, su ve doğalgaz kesintileri ile ilgili AKP cephesi komplolara sığındı. 

AKP’liler kesintileri “ikinci darbe provası” olarak yorumlarken sosyal medyada aynı zamanda Bursa, Kocaeli gibi sanayi şehirlerinde de elektrik kesintilerinin yaşanması “ekonomiye darbe” diye mesajlar verildi.  

Tezcan'ın komplo teorileri

Fatih Tezcan, yaşanan elektrik, su ve doğalgaz kesintileri nedeniyle Twitter’da Cumhurbaşkanlığı hesabını uyardı. Tezcan, “Elektrikler yine gitti telefon operatörleri de servis kesintisi yaşatıyor. Bu işler masum değil. Devlet buna nasıl izin veriyor anlamıyorum. Elektrik internet Turkcell Vodafone Avea WhatsApp Twitter felç edildi. Test ediliyoruz. Alıştırılıyoruz. DDK Göreve Çağrılmalı. @tcbestepe” diye yazdı.
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