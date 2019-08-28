Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye F-35 programına dahil edilecek mi? /28 Ağustos 2019 21:53

Türkiye F-35 programına dahil edilecek mi?

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olmasını değerlendirmemiz için S-400’lerden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin yeniden F-35 taarruz uçağı programına dahil edilip edilmeyeceğine dair sorulara cevap verdi. 

Ester, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmedikçe böyle bir ihtimalin söz konusu olamayacağını kaydetti. 

ÇAVUŞOĞLU: YENİ ALTERNATİFLER ARARIZ

Esper'in açıklamalarından kısa süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız, fakat bunu tercih etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya devlet haber ajansı RIA bugün Türkiye'nin Rusya ile SU-35 ile SU-57'lerin teslimatı hakkında görüştüğünü de duyurmuştu.
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