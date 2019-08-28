Türkiye F-35 programına dahil edilecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin yeniden F-35 taarruz uçağı programına dahil edilip edilmeyeceğine dair sorulara cevap verdi.





Ester, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmedikçe böyle bir ihtimalin söz konusu olamayacağını kaydetti.





ÇAVUŞOĞLU: YENİ ALTERNATİFLER ARARIZ





Esper'in açıklamalarından kısa süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız, fakat bunu tercih etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.





Rusya devlet haber ajansı RIA bugün Türkiye'nin Rusya ile SU-35 ile SU-57'lerin teslimatı hakkında görüştüğünü de duyurmuştu.