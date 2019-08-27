Putin'in milyonluk limuzinini görünce...

SAMANYOLUHABER- Rusya'nın başşehri Moskova'da MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisinin de kullandığı limuzini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı.





Fuardaki stantları gezdikleri sırada Rus liderin makam aracı Aurus limuzinini inceleyen Erdoğan, Putin'in limuzinin fiyatını sordu.





Rus gazeteci Vladimir Solovyev'in şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Rus tarafı Putin'in "Aurus" marka lüks makam arabasını Erdoğan'a tanıttı.





Gazeteci Solovyev, iki liderin Aurus limuzinlerinin müşterek imalatı üzerine istişare ettiğini aktardı.





ERDOĞAN LİMUZİNİN FİYATINI SORDU





Limuzin diyaloğu diğer bir Rus gazeteci Dmitriy Smirnov tarafından da sosyal medyada paylaşıldı. Smirnov Erdoğan'ın Aurus'un ne zaman üretildiğini sorduğunu aktardı.





Erdoğan'ın ayrıca Aurus'un fiyatını sorduğunu belirten Smirnov, 18 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon 580 bin TL) cevabını alan Erdoğan'ın bunun üzerine "Düşüneceğim." dediğini belirtti.





PUTİN, ERDOĞAN'A DONDURMA ISMARLADI

Putin, fuarda Erdoğan'a "Vologda" isimli dondurmadan ısmarladı. Kendisine çikolatalı-vanilyalı dondurma alan Putin 10 ruble tutan dondurmalar için satıcıya 5 bin ruble verdi.

Erdoğan'ın "Benimkini de ödeyecek misiniz?" sorusu üzerine Putin, "Ödeyeceğim, siz misafirsiniz." cevabını verdi.







Rus lider Putin bugün Moskova'da ağırladığı AKP lideri Erdoğan'a dondurma ısmarladı.





"Aurus" marka limuzinin içinde birinci kalite deri ve ahşap malzeme kullanılıyor.













Alman Porsche'nin motor başta olmak üzere kritik aksam için teknik destek verdi Aurus'un basit donanımlı modeli 1 milyon 580 bin TL'den satılıyor. İlave donanımlarla fiyat 3 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

