Samanyolu Haber /Dünya / S-400'de sevkiyat kaldığı yerden... /27 Ağustos 2019 16:41

S-400'de sevkiyat kaldığı yerden...

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'ün 2'nci bataryasının sevkiyatı bugün başladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın başşehri Moskova'da bugün bir araya geldi. 

Aynı saatlerde Rus S-400 hava savunma sisteminin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

SEVKİYAT BİR AY SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." denildi. 

2'nci S-400 bataryasını taşıyan Rusya'ya ait askeri kargo uçağı Ankara Mürted Askeri Havalimanı'na indi.

Türkiye hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesini 11 Nisan 2017'de imzalamıştı. 

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

TÜRKİYE, F-35'TEN ÇIKARILDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni nesil taarruz uçağı F-35'in kodlarının sızdırılma ihtimaline karşı Türkiye'nin F-35 programından çıkarmıştı.

Amerika'da eğitimleri devam eden Hava Kuvvetleri pilotları ise 1 Temmuz'da Türkiye'ye gönderilmişti. 
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