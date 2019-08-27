S-400'de sevkiyat kaldığı yerden...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın başşehri Moskova'da bugün bir araya geldi.





Aynı saatlerde Rus S-400 hava savunma sisteminin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya iniş yaptı.





SEVKİYAT BİR AY SÜRECEK





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." denildi.





2'nci S-400 bataryasını taşıyan Rusya'ya ait askeri kargo uçağı Ankara Mürted Askeri Havalimanı'na indi.





Türkiye hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesini 11 Nisan 2017'de imzalamıştı.





S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.





TÜRKİYE, F-35'TEN ÇIKARILDI





Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni nesil taarruz uçağı F-35'in kodlarının sızdırılma ihtimaline karşı Türkiye'nin F-35 programından çıkarmıştı.





Amerika'da eğitimleri devam eden Hava Kuvvetleri pilotları ise 1 Temmuz'da Türkiye'ye gönderilmişti.

