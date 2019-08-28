İmamoğlu’ndan 24 saat ulaşım açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki yoğun metro ve otobüs hatlarında 24 saat ulaşımın 30 Ağustos gecesinden itibaren başlayacağını açıkladı.





Bakırköy Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve Töreni’nde konuşan İmamoğlu “Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz” dedi. İmamoğlu yoğun metro ve otobüs hatlarında 24 saat ulaşım uygulamasının 30 Ağustos gecesi saat 12'den sonra başlatılacağını duyurdu.