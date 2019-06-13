Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi kartı asgari ödeme tutarı %30 oldu /13 Haziran 2019 09:18

Kredi kartı asgari ödeme tutarı %30 oldu

Kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının ardından, asgari ödeme tutarında da değişikliğe gidildi. Kart limitine bakılmaksızın asgari ödeme tutarı yüzde 30 olacak. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun dün kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek taksit sayısını mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarmasının ardından bu kez asgari ödeme tutarında düzenleme yapıldı.

Piyasadaki durgunluk nedeniyle kredi kartıyla harcamaları teşvik amacıyla gidilen değişiklikler doğrultusunda, önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlenmeye göre bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.
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