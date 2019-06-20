Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s, şimdi de 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü /20 Haziran 2019 09:29

Moody’s, şimdi de 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri kötüye gidiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notundan sonra Bankaların notunu düşürmüştü. Şimdi de şirketlerin notu düştü . Şirketler arasında Doğan, Koç ve THY de bulunuyor

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen Cuma Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding,  Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.

Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans  Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu
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