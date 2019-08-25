TSK'da istifa depremi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 2019 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarından rahatsızlık duyan beş generalin istifa ettiği belirtiliyor. Bazı generaller de emeklilik için dilekçe verdi.





BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ





Oda TV'nin iddiasına göre şu ana kadar emeklilik kararı veren en sürpriz isim Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Erkal Kuzuoğlu oldu.





Kuzuoğlu bu göreve 2 yıl önce Ertuğrulgazi Özkürkçü'nün yerine getirilmişti.







Veryansintv.com isimli internet sitesinin haberine göre, bazı generaller YAŞ'ta görevlendirmelerin liyakata uygun olarak yapılmadığını iddia ediyor.





PASİF GÖREVE TAYİN EDİLDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR





Generaller şark hizmeti görmemiş isimlerin bile en kritik yerlere atanırken, savaşan askerlerin pasif görevlere atandığını iddia ediyor.





Bazı generallerin ise haksızlığa uğradığını düşündüğü öğrenildi. İstifa dilekçesini veren generallerin Suriye sınırı çevresinde görevde bulunan isimlerin ayrılmış olmaları göze çarpıyor. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'dan ayrılması dikkati çekti.





Genelkurmay Başkanlığı istifa iddialarına dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.





İSTİFA EDEN KOMUTANLAR:





*Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:

YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK K. / Adana





*Tuğgeneral Recep Özdemir:

YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale







*Tuğgeneral Ömer Faruk Özdemir

YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı / Ankara



YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K./Hakkari.

Tuğgeneral Ömer Faruk Özdemir daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı Kurmay başkanı olarak görev yapıyordu.





İstifa eden Tuğgenera Uğur Bülend Acarbay (sağda), 22 Ekim 2016'da Kahramanmaraş'ta albay rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapıyordu.



*Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay

YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Kilis – Eybeyli







İstifa eden Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam (sağda), YAŞ kararlarına kadar Erzincan'da 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı idi.





*Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam:

YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan



YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Adana







GÜRCAN: HULUSİ AKAR'A KARŞI BİR DİRENÇ OLDUĞUNUN EMARESİ





Güvenlik uzmanı Metin Gürcan istifalara dair İngilizce bir tweet paylaştı.





Gürcan, "TSK'da 5 general istifa etti. 4’ü Suriye'de faaliyet gösteren birimlere yeni atanmış subaylar. Bu, yalnızca Silahlı Kuvvetler'de suların durulmadığını ve (Hulusi) Akar'a karşı bir direnç olduğunu göstermiyor aynı zamanda Suriye, Türk generaller arasında kariyer bitirici ve 'boş’ olanın doldurulduğu bir yer olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.









