Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Hoca kanser tedavisi için Almanya'da /25 Ağustos 2019 20:56

Haluk Hoca kanser tedavisi için Almanya'da

Yurt dışında kanser tedavisi görmek için başlattığı kampanya sonucunda pasaportunu alan Prof. Dr. Haluk Savaş bugün Almanya'ya uçtu. Yüz binlerce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurundan biri olan Savaş, KHK TV'nin genel yayın yönetmenliğini de üstlenmişti.

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15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip yargılandığı davada beraat eden Prof. Dr. Haluk Savaş uzun süre mücadelesini verdiği pasaportuna kavuştu.

Yurt dışında kanser tedavisi görmek için başlattığı kampanya sonucunda pasaportunu alan Haluk Savaş, bugün Almanya'ya uçtu. 

Savaş şahsi Twitter hesabından Almanya'nın Köln şehrine hareketinden önce bazı fotoğraf kareleri paylaştı. 

Savaş KHK ile kamudan atıldıktan sonra pasaport alarak yurt dışına giden ilk isim oldu.

Gelişmeyi YouTube’da paylaştığı bir video ile duyuran Savaş, tedavisinin ardından Türkiye’ye döneceğini belirtti.

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