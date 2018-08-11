Trump, Brunson'u 'yarın saat 18'e kadar gönderin' mi dedi?

ABD ile yaşanan krize ilişkin konuşan Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı:





'18.00'A KADAR PAPAZI GÖNDERİN DEDİLER'





''Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. (ABD Başkanı Donald Trump'a atıfla) Tehdit ediyor ya. (Türkiye'de 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan rahip Andrew Brunson'a atıfla…) Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz.''





'ORTADA BATAN, ÇÖKEN BİR ÜLKE YOK'







''15 Temmuz'dan bir gün önce 2.8 olan döviz kurunun, dün itibariyle 6 lirayı aşmasının nasıl bir gerekçesi olabilir? Kendisine daha büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, bunun altyapısını kurmak için kolları sıvamış bir Türkiye'yi biz inşa ettik. Ortada ne çöken ne yıkılan ne batan ne krize giren bir ülke, bir ekonomi var. İşadamlarıyla sendikalarla her gün oturup konuşuyoruz.





'ORTAKLARIMIZLA DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİYLE YAPACAĞIZ'

