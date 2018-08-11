Samanyolu Haber /Gündem / Trump, Brunson'u 'yarın saat 18'e kadar gönderin' mi dedi? /11 Ağustos 2018 22:31

Trump, Brunson'u 'yarın saat 18'e kadar gönderin' mi dedi?

Tayyip Erdoğan Karadeniz gezisinde ilginç ifadeler kullandı

SHABER3.COM

ABD ile yaşanan krize ilişkin konuşan Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı:

'18.00'A KADAR PAPAZI GÖNDERİN DEDİLER'

''Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. (ABD Başkanı Donald Trump'a atıfla) Tehdit ediyor ya. (Türkiye'de 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan rahip Andrew Brunson'a atıfla…) Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz.''

'ORTADA BATAN, ÇÖKEN BİR ÜLKE YOK'

''15 Temmuz'dan bir gün önce 2.8 olan döviz kurunun, dün itibariyle 6 lirayı aşmasının nasıl bir gerekçesi olabilir? Kendisine daha büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, bunun altyapısını kurmak için kolları sıvamış bir Türkiye'yi biz inşa ettik. Ortada ne çöken ne yıkılan ne batan ne krize giren bir ülke, bir ekonomi var. İşadamlarıyla sendikalarla her gün oturup konuşuyoruz.

'ORTAKLARIMIZLA DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİYLE YAPACAĞIZ'

''En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer sistemi kurmaya hazırız.''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, Brunson'u 'yarın saat 18'e kadar gönderin' mi dedi? Sonraki Haber >>

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:56:30