Erdoğan'dan ABD'ye: Yazık yazık... NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz!

Dolar/TL'nin yükselişine ilişkin konuşan Erdoğan, "Onların doları varsa bizim Allahımız" sözlerini tekrarlayarak, bir kez daha vatandaşlardan yastık altındaki altınlarını bozdurmalarını istedi.







Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:





'BİZİM İŞİMİZİN DOLARLA MOLARLA ALAKASI YOK'





"Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim...''





'YAZIK YAZIK NATO MÜTTEFİKİNİZİ BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ'





"Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür. bu millet inançlıdır ve bu millet düştüğü yerden çok güçlü kalkar. Bayram sonrası ihaleyle yıkılan köprü 3-4 ay içinde bitirilecek. Eyvah dolar yok demeyin ha! Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Ve şunu söylüyorum gelin yastığın altında dolarlar varsa Euro'lar varsa çıkarın. Bunları bankalara vererek Türk lirasına çevirelim ve bu anlamda en önemli istiklal savaşını verelim. Bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ederek bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuktan anlarız hukuk dilinden anlarız. Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz."

