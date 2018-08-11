Arnavutluk'un en kanlı cinayeti zanlısı Facebook'ta meydan okudu

1990'lardan beri tek kişinin işlediği en kanlı cinayetin faili, firardayken, Facebook'tan hakkında yazılanlara cevap vermeyi ihmal etmedi.





Arnavutluk, bir aile içinde 8 kişinin öldürüldüğü cinayetin şokunda.





Başkent Tiran'ın 100 kilometre güneyindeki Resulay köyünde 24 yaşındaki Ridvan Zykaj, kendi ailesinden 8 yakınını Kalaşnikof'la tarayarak öldürdü.





Üstelik kurbanların 2'si çocuk, 3'ü kadındı.





BAŞBAKANA MEYDAN OKUDU





Ridvan Zykaj, cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçtı.





Arnavutluk medyasından uluslararası medyaya yansıyan haberlere göre, firardaki katil zanlısı, Facebook hesabına girip kendisine yazılanlara cevap verdi.





Zykaj, hesabına gönderilen 'canavar', 'teslim ol' gibi yotumlara sinirlendiğini belirtti.





Hızını alamayan Zykaj, Facebook'tan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya ''Kolaysa beni yakala'' diye meydan okudu.





12 saatlik 'insan avı' sonucu yakalanan Zykaj, polise göre, büyük amcası, eşi, çocukları ve diğer akrabalarını kendisini hırsızlıkla suçladıkları gerekçesiyle öldürdü.





ÇALINAN HİNDİLER YÜZÜNDEN





Buna göre birlikte yemek yerlerken masadakilerden biri ''Hindilerimi çalıyorsun'' deyince Zykaj makineli tüfekle hepsini taradı.





'Silah ve şiddet kültürünün' hakim olduğu Arnavutluk açısından bile bu, 1990'lı yıllardan beri bir kişinin elinden gerçekleşen en kanlı cinayet oldu.





sputnik