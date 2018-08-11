Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: ABD ile yaşanan krizi hiç kafaya takmıyorum /11 Ağustos 2018 16:45

Erdoğan: ABD ile yaşanan krizi hiç kafaya takmıyorum

Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de halkla Karadeniz şivesiyle şakalaştı, ''Türkiye'de bayağı dolar var'' gibi esprilerle söze girerek kısa bir konuşma yaptı.

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Erdoğan şunları dedi:

* Yeni bir Türkiye kuruyoruz. Bu bize nasip oldu. Tarih 24 Haziran'ı böyle yazacak.

* (ABD ile ilgili nidalar üzerine…) Hiç kafaya takmıyorum. ABD NATO müttefiği stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa, kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa, kusura bakmasın. Tehditle bizi bir yere çekmeye çalışan, kusura bakmasın. Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız… Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz.

* Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var.

* ABD'den insansız hava aracı (İHA) istedik, vermediler; şimdi silahlı İHA üretiyoruz, kendi SİHA'mız var.

* Bütün sanayi sektörlerinde üreten bir Türkiye var. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız, hiç endişe etmeyin.

* Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, dış politikada çok daha iyi şeyler olacak, hiç merak etmeyin.
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