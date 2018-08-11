Samanyolu Haber /Gündem / Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım! /11 Ağustos 2018 22:35

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize ilişkin Türkiye'den yapılan tepkilere Uşak Belediyesi de dahil oldu.

SHABER3.COM

Belediye, Twitter hesabından yaşanan siyasi krizin ardından medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızıdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.

?Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

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