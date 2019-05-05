Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a meydan okudu /05 Mayıs 2019 18:29

Erdoğan'a meydan okudu

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif olarak kurulacak partide ismi genel başkan yardımcıları arasında geçen Selçuk Özdağ, AKP mahfillerinde kendileri hakkında karalama kampanyası düzenlendiğini söyledi. Özdağ, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı ima ederek, "Trolleri susturma mevkiinde olanlar susturmadıklarına göre, demek ki onları konuşturanlar aslında onları susturması gerekenlerdir." dedi.

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide genel başkan yardımcılarından biri olacağı iddia edilen isimlerden biri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ. 

Selçuk Özdağ, AKP'ye mahfillerinde Davutoğlu ile birlikte hareket edenlere yönelik karalama kampanyasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla cevap verdi.  

SUSTUĞUMUZ İÇİN BU HALDEYİZ!

“Siyasetin bu kadar seviye kaybetmesinin sebebi herkesin nefsi için susmayı tercih etmesidir." diyen Özdağ, "Eğer herkes düşündüğünü söyleyebilse çıkar için susmayı tercih etmese bugün siyasetin kalitesi, seviyesi farklı bir noktada olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın şahsi Twitter hesabından yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle: 

*Siyasetin bu kadar seviye kaybetmesinin nedeni herkesin nefsi için susmayı tercih etmesidir.

*Konuşursak sorunları çözer, konuşmazsak sorunların kanser haline gelmesine göz yummuş oluruz. Susarak, alkışlayarak yanlışlar önlenmez. 

*Tek adam düzeninin demokrasiyi ve kurumlarını tahrip edip aşındıracağı, gibi konularda çoğunluktan farklı görüşler dile getirdiğim görülecektir.

TROLLERİ KONUŞTURANLAR...

*Kırk yıl siyaset yapan eser veren, sayısız başarıya imza atan kişiler birilerinin hatırı için rahatlıkla trollerin önüne atılabiliyor. Bakanlık, başbakanlık yapmış olan insanlar yalan- yanlış şeylerle suçlanabiliyor.

*Onları susturma mevkiinde olanlar susturmadıklarına göre, demek ki onları konuşturanlar aslında onları susturması gerekenlerdir.

*Konuşursak sorunları çözer, konuşmazsak sorunların kanser haline gelmesine göz yummuş oluruz. Susarak, alkışlayarak yanlışlar önlenmez.

"BUGÜN HUKUKU TANIMAZSAK"

*Ben diyorum ki bu ülkenin büyük sorunları var, bazıları bizim ısrarla sürdürdüğümüz yanlışlardan kaynaklanıyor. Gelin bunları düzeltelim diyorum. 

*Bundan alınmaya, gocunmaya gerek var mı? Hadi sustuk diyelim hangi sorunumuz çözülecek?

*Bugün hukuku tanımaz ve ona uymazsak yarın kimse bizim hukukumuzu da tanımaz.


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