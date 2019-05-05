Samanyolu Haber /Dünya / Senegal'de "başbakanlık" lağvedildi /05 Mayıs 2019 18:05

Senegal'de "başbakanlık" lağvedildi

Afrika ülkesi Senegal'de anayasa değişikliği yapıldı. Değişiklikle başbakanlık lağvedildi ve yürütme doğrudan Cumhurbaşkanı Macky Sall'e bağlandı.

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Afrika ülkesi Senegal'de başbakanlığın kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği tasarısı mecliste görüşüldü.

İktidar milletvekilleri, anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanının daha hızlı çalışmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını iddia ederken, muhalefet bunun cumhurbaşkanına çok fazla güç vereceğini belirtti.

124 "EVET" OYU İLE KABUL EDİLDİ

Yaklaşık 8 saat süren tartışmaların ardından yapılan oylamada, anayasa değişikliği 7 "hayır" oyuna karşı 124 "evet" oyuyla kabul edildi. Milletvekillerinden 7'si ise çekimser oy kullandı.

Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Macky Sall'in imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Senegal anayasasında değişiklik yapmak için meclis üyelerinin 5'te 3'ünün oyu gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sall'i destekleyen iktidar koalisyonunun 165 sandalyeli mecliste 124 sandalyesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in görev süresi 2024 yılında sona erecek.

SALL, 2024'E KADAR CUMHURBAŞKANI

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

Şubat ayındaki seçimlerde oyların yüzde 58,26'sını alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'in görev süresi 2024'te sona erecek.

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