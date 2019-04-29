Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a ne dedi? /29 Nisan 2019 08:41

Erdoğan, parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a ne dedi?

AKP'li küskün ve muhaliflerin yer alacağı yeni partinin kuruluşu için çalışmaların hızını artırdığı belirtiliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre 30 AKP'li vekilin de istifa ederek yeni partiye katılacağı belirtiliyor.

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Eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkındaki sözlerini paylaştı.

Kulislerde söz konusu isimlerin parti kuaracağı yönündeki söylentileri yüksek sesle konuşulurken eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini aktaran Burhan Kuzu şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan, yeni parti girisiminde olanlar için: " İçimizde yanlış yapanlar olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim.İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur gibi değil " dedi.


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