Erdoğan, parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a ne dedi?

Eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkındaki sözlerini paylaştı.







Kulislerde söz konusu isimlerin parti kuaracağı yönündeki söylentileri yüksek sesle konuşulurken eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaştı.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini aktaran Burhan Kuzu şu ifadeleri kullandı:





Başkan Erdoğan, yeni parti girisiminde olanlar için: " İçimizde yanlış yapanlar olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim.İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur gibi değil " dedi.







