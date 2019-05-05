İşte sahurda yapılan hatalar...

Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz Ramazan ayında özellikle sahurda yapılan yanlışları anlattı ve sahur için önemli tavsiyelerde bulundu...







İŞTE SAHURDA YAPILAN HATALAR







"Acıkmamak için sahurda çok yemeli" düşüncesi bir hatadır.





Gün boyu tok kalabilmek için sahurda bol ekmek, pilav, makarna, peynir tüketiriz mevcut yemek kültürümüz böyle gelmiş, fakat ne kadar çok yerseniz yiyin açlığınızı en fazla 1-2 saat ertelerken hissedeceğiniz susuzluğu çok daha derinleştirdiğiniz gibi açlık şiddetinizi artırmış olacaksınız. Neden?





Çünkü fazla yenen her lokmanın sindirilmesi için gerekli olan suyun miktarından haberimiz yok.





Örneğin 100 gr protein içeren bir gıdanın atıklarının temizlenmesi için 500 cc suya ihtiyaç olur, bu hesabı yapmadığımız için özellikle peynir, sucuk ve salam gibi yoğun protein içeren bir sahur yaptığımız takdirde sabah ağzınız diliniz kuru uyanırsınız.





Sahurda tüketilen peynir, karpuz ,ekmek üçlüsü en masum ve en çok rağbet gören hafif sahur olarak düşünülür, biraz dikkatle baktığınızda ne göreceğiz bir bakalım. Tuzlu peynir, su tutucu özelliği nedeni ile su ihtiyacınızı doğal olarak artıracaktır.





Peynir yoğun protein içerir, bu nedenle sindirimin 7-8. Saatlerinde açığa çıkacak olan ürik asidin temizliği için bol su kullanılacak, 100 gr proteinden dolayı oluşacak ürik asidin temizliği için kullanılacak olan su miktarı yaklaşık 500 ml olacaktır.





Bu suyu içemediğiniz için susuzluğunuz bir kat daha derinleşmiş olacaktır.





Gelelim tatlı karpuz güçlü bir idrar söktürücü etkisi ile bedeninizde zorlu bir idrar çıkışı oluşturarak kısıtlı su kaynaklarınızı tüketeceğinden sizi gerçekten çok zor bir gün beklemiş olur.





Susamamak için bol bol su içmek ayrı bir sorunla sizi karşılaştırır.





İçilen fazla su yediklerinizin sindirimini bozar, mide yeterli asitlik düzeyine ulaşamaz, yediklerinizi sindirememenin sonucunda, gazlı bir bağırsakla gününüzü geçirirsiniz, sabah uyandığında ağır ağız kokusu ile uyananların hatalarından biri budur.





Susamamak için içtiğiniz fazla su 3 saat içinde vücuttan atılır, gerçek su ihtiyacımızın zamanı olan 7-8 saatte bedeninizde yeterli su bulamazsınız.





Aşırı tatlı olan her gıdanın sindiriminin nihayetinde tüketilen şeker miktarının 10-15 katı kadar su kullanılarak metabolize olabilir, kanda yükselen şekerin düzenlenmesi için bu suya ihtiyaç duyulur.





Ayrıca bu şekerin enerjiye dönüştürülmesi aşamasında yeniden suya ihtiyaç olacaktır.





Reçel, pekmez, helva gibi tatlılar kan şekerini hızlı yükselteceğinden insülin salınımına sebep olur, bu yüzden en erken acıktıran gıda hamur ve şekerli ürünlerdir.





Bu kurallara göre sahurda uzak durulması gereken gıdalar: Reçel, helva, pekmez kaşar ve peynir çeşitleri salam, sosis, sucuk, her türlü ekmek, pilav, makarna ve börek





SAHURDA DOĞRU TERCİHLER







Sindirildikçe vücuda su veren gıdalar ve sindirildikçe vücuttan su çeken gıdalar.





Yazımın başında sindirildikçe her safhada bedenimizden suyun nasıl çekildiğinin anlaşıldığını düşünüyorum. Bedenimize su veren gıdalardan bahsetmek istiyorum.





Örneğin havuç ve kıvırcık, tereyağlı yumurta, semiz otlu yogurt , cacık yediğinizi düşünelim, Bu ürünlerin sindirilmesi için nerede ise çok ama çok az su harcanır ki bu sebeple kanınızdan fazla su çekilmediğinden sabahın ilk saatlerinde hiçbir susuzluk duymazsınız, günün ilerleyen saatleri içinde taze kıvırcık ve havucun suyu bağırsaklardan emilmeye devam edeceği için açlığın 6-7.





Saatinde bile sanki bir çeşmeden su içiyormuş gibi rahat olduğunuzu fark edeceksiniz. Tereyağlı 1-2 yumurtanın sarısı rafadan olması halinde sindirimleri için bir bardak su yeterlidir, tereyağının metabolizma atığı et gibi fazla su istemeyeceği için gün içinde su maliyeti fazla olmaz. Derin susuzluk hissi yaşamazsınız.





YAĞLAR BEDENİMİZİN SU KAYBINI AZALTAN GIDALARDIR





Bu etkiyi nasıl yapar? Terlemeyi azaltır. Yağlar yıkılırken yani metabolize olduğunda bir miktar su açığa çıkar. Yağların yıkım ürünlerinin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan su çok azdır.





Kastedilen yağlar, işlenmemiş, rafine edilmemiş, sade tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı, Hindistan cevizi vb. yağlardır.





Açlığın süresini kısaltan yani hızlı acıkmamızın tek nedeni glisemik indeksi yüksek tüm gıdalardır. Yani hamur ve şekerdir, bu ürünlerden ne kadar yemişseniz o kadar açlığı derinlemesine hissedeceğinizi garanti edersiniz.





Bu bilgilerin size çok rahat bir Ramazan geçirmenize yarayacağını ümit ediyorum. Vücudun su kaynaklarını tüketenlerin başında ekmek gelir , bu nedenle sahurda ekmek yememeniz çok önemli.





VÜCUDA SU VEREN GIDALAR





Tüm yağlı besinler: Geceden suda bekletilmiş kavrulmamış badem, ceviz, fıstık, fındık, tereyağı, zeytin yağı, hindistan cevizi, tüm sebzeler; semiz otu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, özellikle havuç hem tok tutar hemde ekmek yerine kullanılabilir.





ÖRNEK SAHUR MENÜLERİ:

1-) Semizotlu bir cacık, havuç, tereyağında yumurta, 3-5 adet suda bekletilmiş ceviz

2-) Semizotu salatası içinde geceden ıslatılmış ceviz veya badem, teryağında menemen(domatesi az bol al biberli). Ekmeksiz yemenizi tavsiye ederim.

3-) Tarhana çorbası yanında bol bol az tuzlu yeşil zeytin, havuç.

4-)Mor havuç , şalgam salatası , avokado karıştırın içine muhakkak ıslatılmış 3-5 ceviz veya bir avuç badem

5-)Hindistan cevizi tek başına harika bir sahurdur kesinlikle deneyin.

6-)Bol domates, al biber , yeşil biber ,tereyağı ile hazırlanmış pirinç pilavı şaşırtıcı bir şekilde sizi tok tutar ve susatmaz.

7-)sahurda et veya ciğer yemek isteyenler muhakkak bol salata ile yemeli

8-) Mevsim meyvelerinden oluşan sofralar hazırlayın, yanına biraz suda bekletilmiş kuruyemişler ile tüketin.



