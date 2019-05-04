AKP'den yeni parti kuracaklara ilk yorum: Buyursun kursunlar!

Kayseri konuşan Özhaseki konuşmasına Cumhurbaşkanı'nı överek başladı. Sonrasında ise soruları cevapladı.







"Kolay kolay yeni bir parti kurulacağını zannetmiyorum"







11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni kurulması planlanan partide yer alacağı iddiaları ile ilgili Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir. Herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok. Öbür türlü bir fikrim yok. Ben böyle bir şeyin olacağını pek sanmıyorum. Olmayan bir şeyi ihtimaller üzerine konuşmak da doğru değildir. Abdullah Gül'ü, Kayserililer sever ki o da kendi ülkesini ve şehrini seven birisidir. Kolay kolay yeni bir parti kurulacağı hususunda adım atılır mı? O hususta bir fikrim olmadığı gibi ben çok zannetmediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.