Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den yeni parti kuracaklara ilk yorum: Buyursun kursunlar! /04 Mayıs 2019 17:46

AKP'den yeni parti kuracaklara ilk yorum: Buyursun kursunlar!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'den ayrılan, aralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın da yer aldığı bazı isimlerin yeni parti kurma girişimi içinde olduğuna dair iddialarla ilgili, "Yeni bir parti kurulabilir, herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Kayseri konuşan Özhaseki konuşmasına Cumhurbaşkanı'nı överek başladı. Sonrasında ise soruları cevapladı.

"Kolay kolay yeni bir parti kurulacağını zannetmiyorum"

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni kurulması planlanan partide yer alacağı iddiaları ile ilgili Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir. Herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok. Öbür türlü bir fikrim yok. Ben böyle bir şeyin olacağını pek sanmıyorum. Olmayan bir şeyi ihtimaller üzerine konuşmak da doğru değildir. Abdullah Gül'ü, Kayserililer sever ki o da kendi ülkesini ve şehrini seven birisidir. Kolay kolay yeni bir parti kurulacağı hususunda adım atılır mı? O hususta bir fikrim olmadığı gibi ben çok zannetmediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den yeni parti kuracaklara ilk yorum: Buyursun kursunlar! Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:34:04