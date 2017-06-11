Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Çolak'ın gözaltına alınma sebebi ortaya çıktı /11 Haziran 2017 18:33

Tanju Çolak'ın gözaltına alınma sebebi ortaya çıktı

Tanju Çolak'ın, gözaltına alınma sebebinin "alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaşmak" olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Ankara’da çek-senet mafyasına yönelik yürütülen operasyonda beraberindeki 28 kişiyle birlikte gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın gözaltına alınma sebebi ortaya çıktı. Çolak'ın, alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı iddia edildi.

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp, tehdit, çek-senet tahsilatı' yaptıkları iddiasıyla Kürt Ahmet ve İsmail Altınok gruplarını takibe aldı.

ÇEK-SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 3 aylık teknik-fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla operasyonlar için düğmeye basıldı. Ankara merkezli birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda Tanju Çolak da İstanbul Beşiktaş'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Çolak'ın, bazı alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, çok sayıda başkası adına düzenlenmiş çek-senet, başkalarına ait kimlik bilgileri, sahte kimlikler ele geçirildi. Suç örgütü gruplarının, başta Ankara'da olmak üzere birçok ilde işadamları, varlıklı kişileri tehdit ederek haraç aldığı, zorla senet imzalattıkları, ikinci kişilere ait çek-senetleri silah tehdidiyle tahsil ettikleri öne sürülüyor.
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