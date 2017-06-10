Samanyolu Haber /Gündem / Tanju Çolak, mafya operasyonu kapsamında gözaltına alındı! /10 Haziran 2017 13:32

Tanju Çolak, mafya operasyonu kapsamında gözaltına alındı!

Bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Mafya operasyonunda yakalanan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.

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Ankara merkezli mafya operasyonunda bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.

Çolak'ın Ankara merkezli mafyayla bağlantısı olduğu belirlendi ve gözaltı kararı verildi.

Daha öncede kaçakçılık suçundan 23 ay hapiste kalan Tanju Çolak’ın özel vekalet ile satın aldığı Mercedes marka aracının kaçak olduğu belirlenmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi Tanju’ya 9 yıl hapis cezasına hükmetmişti.

Yurtdışına çıkan Çolak, 1994 senesinde Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Cezaevindeyken yeniden yargılanma yoluna gitmiş ve Saray ve Bayrampaşa Cezaevleri’nde yattığı 23 aylık hapis cezasından sonra 28 Şubat 1995’te tahliye edilmişti. Bu olaydan sonra Tanju Çolak bu futbol kariyerini bitirmek zorunda kalmıştı.

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