15 Temmuz’da MİT’e ihbarda bulunan Binbaşı O.K. gerçekte kim?

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılanan TSK mensuplarının mahkemelerde yaptıkları açıklamalar her gün yeni bir gerçeği daha ortaya çıkarıyor. Son olarak Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen ifadeler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın aslında darbeciler tarafından derdest edilmediğini ortaya koydu. Dönemin Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin yaptığı savunmada, Hulusi Akar’ın karargahtan kendisini alarak Akıncılar Üssü’ne götüren ve darbe suçundan tutuklanan pilot Albay Uğur Kapan’a, “Neden vaktinde gelmediniz” diye bir de fırça attığını anlattı. Ardından da mahkemeye derdest edilen bir komutanın emirler verip bu şekilde konuşmasının normal olup olmadığını sordu. Üstelik pilot Uğur Kapan, darbe başarısız olunca Akar’ı Çankaya Köşküne götüren kişiydi.





Verilen ifadelere bakıldığında hep aynı soruda buluşuluyor. Vakti ve imkanı olduğu halde Hulusi Akar darbeyi neden önle(ye)medi.





“İHBARCI BİNBAŞI O.K. İKİ YILDIR MİT’E ÇALIŞIYORDU”





Mahkeme tutanaklarına yansıyan bir başka önemli bilgi ise kamuoyunu günlerdir meşgul eden ihbarcı Binbaşı O.K. ile ilgiliydi. O.K.’nın Okan Kocakurt olabileceğini ilk kez Odatv isimli internet sitesinden Müyesser Yıldız ima etmişti. Bu yazının ardından bazı haberlerde O.K.’nın Okan Kocakurt olduğunu dillendirilmeye başladı. Binbaşı O.K., 15 Temmuz günü darbe yapılacağını öğrenir öğrenmez 14:20’de ulaştığı MİT görevlilerine planı anlatmıştı.





Peki gerçekten ihbarcı Binbaşı O.K. Okan Kocakurt muydu? Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kayıtlarına giren ifadeye göre bu bilgi doğru değil. Dahası O.K., Gülen cemaati ile bağlarını kopardıktan sonra son iki yıldır MİT ile çalıştığı iddia edilen Binbaşı Osman Karacan’dı!





Bu bilgi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 69 sanıklı ÖKK Davası’nın 8’inci celsesinde gerçek ortaya çıktı. Albay Ümit Bak’ın avukatı Tuncay Özcan gerçek ihbarcının Osman Karacan olduğunu açıkladı. 11 pilotun avukatlığını yapan Avukat Özcan, “Osman Karacan’ın MİT’e çalıştığını bilmeyen pilot yok” iddiasında bulundu. Özcan’ın iddiasına göre Osman Karacan, cemaat ile ilişkilerini kestikten hemen sonra MİT tarafından kullanılmaya başlamıştı. Hatta Özcan’a göre, Karacan iddia edildiği gibi İzmir’de tatildeyken göreve çağrılmadı. Bir şekilde bu kurguya dahil edildi!





İKİ SAVCI NEDEN TASFİYE EDİLDİ?





Nasıl gözaltına alındığı belli olmayan Karacan, 11 Ağustos 2016’da soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ile Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen’e “Darbe olacağını MİT’e söyledim” diyordu. MİT ise ihbarcı Binbaşının sadece müsteşar Hakan Fidan’a yönelik bir eylem konusunda ihbarda bulunduğu konusunda ısrarcıydı. Görüşme tutanağındaki bu bilgi darbe olacağının bilindiği ancak önlenmediği gerçeğini gün yüzüne çıkarıyordu. Belki de bu sakıncalı durumun ortaya çıkması nedeniyle her iki savcı da tenzili rütbeyle soruşturmadan alındı. Binbaşı Osman Karacan’ın ihbarcı olduktan sonra MİT tarafından korumaya alındığı bilgisi de doğru değil. Bu ifadelere göre zaten MİT’e çalışmaktaydı…





Bülent Ceyhan / Kronos.news