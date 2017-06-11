Yeni doğum yapmış bir anne daha gözaltına alınmak isteniyor!

Her geçen gün zulüm dozunu artıran AKP hükümeti dün gece doğum yapmış hamile bir kadına daha gözaltı kararı çıkarttı. Yalova'da meydana gelen olayda genç anne doğum yapmak üzere hastaneye yatırıldı. Polis ve savcılığa giden bildirimin ardından eşi ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gece geç saatlerde bir bebek dünyaya getiren Havva Hamamcıoğlu'nun eşi Nazmi Hamamcıoğlu polisler tarafından hastane kapısında gözaltına alınırken şimdi de doğum yapan anneyi götürmek için kapıda bekliyorlar.





Twitter'da duyurulan olayın ardından duyarlı siyasetçiler ve vatandaşların ses vermesi isteniyor







