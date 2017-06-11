Samanyolu Haber /Gündem / Yeni doğum yapmış bir anne daha gözaltına alınmak isteniyor! /11 Haziran 2017 19:21

Yeni doğum yapmış bir anne daha gözaltına alınmak isteniyor!

Anne ve bebeklere gözaltı ve cezaevi çilesi devam ediyor. Yalova'da polis yeni doğum yapan anneyi gözaltına almak için hastane kapısında bekliyor.

SHABER3.COM

Her geçen gün zulüm dozunu artıran AKP hükümeti dün gece doğum yapmış hamile bir kadına daha gözaltı kararı çıkarttı. Yalova'da meydana gelen olayda genç anne doğum yapmak üzere hastaneye yatırıldı. Polis ve savcılığa giden bildirimin ardından eşi ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gece geç saatlerde bir bebek dünyaya getiren Havva Hamamcıoğlu'nun eşi Nazmi Hamamcıoğlu polisler tarafından hastane kapısında gözaltına alınırken şimdi de doğum yapan anneyi götürmek için kapıda bekliyorlar.

Twitter'da duyurulan olayın ardından duyarlı siyasetçiler ve vatandaşların ses vermesi isteniyor


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