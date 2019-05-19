Suriye Ordusu İdlib’de ateşkes ilan etti, muhalifler ateşkese inanmıyor

Yaklaşık 1 aydır, Suriye’de muhaliflerin denetimi altında bulunan İdlib'e ve Hama şehrinin kuzeyine yönelik operasyon yürüten Şam yönetimi bu bölgelerde tek taraflı ateşkes ilan etti.





Suriye ordusundan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ndeki operasyonları tek tarafları olarak durdurduğunu açıklandı.





“Hama, Lazkiye ve Halep’te militanlar, hükümet güçleri ve sivillerin olduğu alanlara ateş açmaya devam etmektedir” denilen açıklamada muhaliflerin sadece 18 Mayıs’ta çatışmasızlık halini 13 defa ihlal ettiği ileri sürüldü.





Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakatı’yla silahlı muhaliflerin İdlib ve Hama kuzeyini kapsayan “Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırlarından çekilmesi ön görülüyor.





Rusya ve Suriye’ye göre, sürenin dolmasına rağmen muhalifler bu bölgelerden çekilmedi.





Muhalifler ateşkesi kabul etmiyor





Muhalif gruplar ateşkes kararına çekinceyle yaklaşıyor. İdlib’de faaliyet gösteren muhalif örgütlerden biri olan Ceyş’ül İzze (İzzet Ordusu) komutanlarından Yüzbaşı Mahmud el Mahmud, "Düşman tükendikten ve tüm potansiyelini harcadıktan sonra herhangi bir ateşkesi konuşmak açık bir ihanettir" ifadelerini kullandı.





HTŞ: Rejim, siyasi anlaşmaları zaman kazanmak için kullandı





Suriye’de muhalif gazetecilerle bir araya gelen HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani ise "Riyad ve Astana toplantıları günlerinden itibaren devrimin siyasi çözüme girmesine karşı güçlü bir tutumları olduğunu" savunarak "rejiminin söz konusu anlaşmaları zaman kazanma amacıyla kullandığını” söyledi.





HTŞ zaman zaman Lazkiye’de bulunan ve Rus askerleri ve uçaklarının konuşlu olduğu Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı düzenliyor.





Bu saldırıları savunan Colani, "Hmeymim barış toplantısı yeri değil. Orası insanları bombalayan askeri bir üs ve vurulması doğal” dedi.





İki yüz binden fazla sivili göç etmesine neden olan ve yüzlere sivilin hayatına mal olan operasyon Rusya hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının desteğiyle yürütülüyor.





Hama kuzey kırsalı ve İdlib’de sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar nedeniyle Türkiye ve BM başta olmak üzere çok sayıda devlet ve kurum kaygı duyduğunu açıklamıştı.





Independent Türkçe’nin ulaştığı muhalif kaynaklar, Şam yönetiminin ilan ettiği ateşkesi "zaman kazanmak" için ilan ettiğini ve ateşkes sonrası İdlib’e daha kapsamlı bir harekat gerçekleştireceklerini savunuyor.





Şehir nüfusu 4 milyonu aştı





Suriye’de devam eden savaş boyunca göç ederek İdlib’e kaçan sivillerle birlikte kentin nüfusu 4 milyonu aştı.





Türkiye, şehre yapılacak kapsamlı bir saldırının büyük bir insani kriz ve göç dalgasına neden olacağını vurguluyor.





(Independent Türkçe)





