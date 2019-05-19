Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli oldu /19 Mayıs 2019 21:20

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle 2-1 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala üst üste ikinci toplamda 22. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkarttı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle 2-1 yenen Galatasaray bitime 1 hafta kala üst üste ikinci toplamda 22. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkarttı. Galatasaray ayrıca Türk Telekom’da 36 maçtır (31G, 5B) kaybetmeyerek Süper Lig tarihinde sahasındaki en uzun yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçtan Notlar

19 Mayıs Çoşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda çoşkuyla kutlandı. Tribünlerde 50 bin Türk bayrağı bırakılırken karşılaşma öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Atam izindeyiz", ""Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartlarla stadyumu süsledi.

Golden sonra gerginlik

Karşılaşmanın 17. dakikasında Bajic'in golüyle Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Golün ardından Emre Belözoğlu topu Galatasaray tribünlerine göndermesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Galatasaray tribünleri Başakşehirli oyunculara tepki gösterdi ve Mahmut Tekdemir'in başına su şişesi isabet etti. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Marcao ve Bajic' sarı kart gösterdi. Öte yandan gerginlik yedek kulübelerine sıçradı. İki takım oyuncularından İsmail çipe ve Adebayor gerginlik yaşarken iki oyuncuda sarı kart gördü.

Emre Belözoğlu devam edemedi

Şampiyonluk maçı öncesinde maça iğneyle çıkan Emre Belözoğlu, ilk 11'de çıktığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 27. dakikasında Galatasaraylı Donk ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak yerini Mossoro’ya bıraktı. 

38 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

Fatih Terim rekorunu geliştirdi

Medipol Başakşehir galibiyetiyle ligde 22. kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'de 8 kezle en fazla kupa kazanan teknik direktör olan Terim, rekorunu bir kez daha geliştirdi. Öte yandan Cüneyt Çakır, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i iki takım yedek kulübeleri arasında gerginliğin ardından tribüne gönderdi.

GALATASARAY: 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (dk. 45 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli (dk. 90+2 Linnes), Fernando, Onyekuru, Diagne (dk. 84 Semih Kaya)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (dk. 29 Mossoro), İrfan Can Kahveci (dk. 70 Adebayor), Visca, Elia, Bajic (dk. 81 Robinho)

GOLLER: dk. 47 Feghouli, dk. 64 Onyekuru (Galatasaray); dk. 17 Bajic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Marcao, Selçuk İnan İsmail Çipe (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Bajic, Adebayor, Mossoro (Yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir)

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