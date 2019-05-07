BM: İdlib'de yerinden edilenlerin sayısı 150 bini aştı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye ordusu ve Rusya'nın ülkenin kuzeybatısındaki hava saldırıları nedeniyle son bir haftada 150 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.





Cenevre merkezli OCHA'nın Suriye Krizi Bölge Temsilciliği Sözcüsü David Swanson yaptığı açıklamada "Nüfusun yoğun olduğu yerlere ve sivil altyapıya düzenlenen ve yüzlerce sivilin ölümü ve yaralanmasına neden olan hava saldırısı haberleri nedeniyle alarm halindeyiz" diyerek bölgede 152 binden fazla kadın, çocuk ve erkeğin evlerinden olduğunu söyledi.





12 sağlık merkezi vuruldu





OCHA'nın Suriye Krizi Bölge Temsilciliği Sözcüsü Swanson yaptığı açıklamada, Rusya ve Suriye'nin vilayetteki muhaliflere karşı son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihleri arasında Hama ve İdlib vilayetlerine düzenlenen hava saldırılarında 100 bin kişinin faydalandığı 12 sağlık merkezinin vurulduğunu belirtti.





Swanson 12 sağlık merkezinin hiçbirinin kullanılacak durumda olmadığını ve 3 sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca dokuz okulun da zarar gördüğü bildirildi.





Hava saldırıları sürüyor





Öte yandan silahlı muhalif grupların kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretliler, Suriye ordusu tarafından İdlib'e düzenlenen hava saldırısında Salı günü 8 kişinin öldüğünü açıkladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise sadece Salı günü İdlib ve Hama'da düzenlenen saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.





Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin ve radikal İslamcı unsurların yer aldığı son bölge. İdlib'in geniş kesimleri, şu anda Birleşmiş Milletler, ABD ve Türkiye'nin terör örgütleri listesinde olan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor. En az 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetinde, Türkiye ile Rusya arasında geçen Eylül ayında varılan mutabakat uyarınca çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmuştu.





2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de 370 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarcasının ise yerinden olduğu tahmin ediliyor.





(Deutsche Welle Türkçe)



