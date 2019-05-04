Suriye ordusu İdlib'de ateş açtı: 2 Türk askeri yaralı

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:







Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği





TSK'nın Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Bu noktaların birkaç kilometre karşısında Suriye ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar konuşlu.







