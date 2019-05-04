Samanyolu Haber /Gündem / Suriye ordusu İdlib'de ateş açtı: 2 Türk askeri yaralı /04 Mayıs 2019 23:26

Suriye ordusu İdlib'de ateş açtı: 2 Türk askeri yaralı

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 2 askerin yaralandığı belirtildi.

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Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.
 
Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
 
Saygılarımızla
 
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

TSK'nın Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Bu noktaların birkaç kilometre karşısında Suriye ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar konuşlu.


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