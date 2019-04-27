Putin'den yeni İdlib açıklaması: Uygun olmadığını düşünüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “Kuşak ve Yol Forumu”nun basın toplantısı düzenledi.





Sputnik’in haberine göre, “Dünya ekonomisinde ticaret savaşlarının ve kısıtlamaların, onları başlatanların dışında hiç kimseye gerekli olmadığını” söyleyen Putin, “Hiç kimse hiçbir kısıtlama, ticaret savaşı istemiyor. Büyük bir çoğunluk, neredeyse yüzde 100 bu kısıtlamaların ve savaşların dünya ekonomisine ve gelişimine zarar verdiğinden emin” dedi.





Pekin’de görüşme yaptığı tüm ülke temsilcilerinin Rusya ile işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Putin, “Aramızda çok iyi ilişkilerin kurulması bizim için önemli, görüşmeler yaptığım dünya ülkelerinin çok büyük bir kısmının temsilcileri bizimle çalışmak istediklerini ifade etti” diye konuştu.





‘ORTAĞIMIZ OLAN ÜLKELERİN PETROL İHTİYACINI KARŞILAMAYA HAZIRIZ’





Rusya’nın şu anki petrol üretiminin daha fazlasını yapabildiğini belirten Putin, Çin ve birçok ortak ülkenin petrol ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Putin, “Rusya Çin’in ve dünyada ortağımız olan birçok ülkenin petrol ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Biz dünyanın en büyük üreticisiyiz, günde 11.5 milyon varil üretiyoruz. Ve bunun daha fazlasını da yapabiliriz” ifadelerini kullandı.





‘SURİYELİ MUHALİFLER ESAD’IN KAZANDIĞINI KABUL ETTİ’





Suriye’de muhaliflerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı iç savaşın galibi olarak kabul ettiği değerlendirmelerine katıldığını söyleyen Putin, “Şimdi Suriyeli muhaliflerin, Başkan Esad yönetiminin galip gelen taraf olarak (anayasa komisyonu ile ilgili) koşulları dikte ettiğini, kendi iradelerini dikte etmeye çalıştığını tahmin ettiklerini söylediniz. Muhalefetin Başkan Esad’ı ve hükümetini galip gelen taraf olarak gördükleri belli oldu. Bu bir gerçek” dedi.





‘İDLİB’DEN YAPILACAK SALDIRILARA KARŞILIK VERECEĞİZ’





Vladimir Putin, Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili değerlendirmesinde İdlib’den gelebilecek saldırılara karşılık verileceğini ve “militanların bu durumu hissettiklerini” söyledi.





Putin, “Teröristlerle mücadeleye devam etmeliyiz, bu kişilerin büyük bir kısmı İdlib bölgesinde konuşlanmış durumda. Eğer oradan, bazen olduğu gibi bir takım saldırılar yapacak olurlarsa, buna karşılık vereceğiz. Bence bunu artık hissetmiş durumdalar” şeklinde konuştu.





İdlib’e askeri harekat seçeneğini dışlamadıklarını dile getiren Rusya Devlet Başkanı Putin, şunları söyledi:





“Sivil halk gibi bir faktör söz konusu. Maalesef sivil halk, o bölgede konuşlanan çok sayıda teröristin baskısı altında çile çekiyor. Bu bölgede sivil halka şu anda neler olduğu, aktif bir silahlı çatışma sırasında neler olabileceği ile karşılaştırılmalı. Operasyonu prensipte dışlamıyorum, fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte şu anda bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. Özellikle bu insani bileşeni kast ediyorum.”