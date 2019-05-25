Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Saadet Partisi'ne ağır hakaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu defa görüntüleri ile gündemde.





BAKAN MI, KORUMA POLİSİ Mİ?





Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın "Gizli Arşiv" isimli bir Twitter hesabı Soylu'ya ait bir görüntü paylaştı.





Görüntülerde, İçişleri Bakanı Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasının arkasından koruma görevlisi gibi koştuğu görülüyor.