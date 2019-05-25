Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu /25 Mayıs 2019 18:30

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasının arkasında koruma gibi koştuğunu gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Saadet Partisi'ne ağır hakaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu defa görüntüleri ile gündemde. 

BAKAN MI, KORUMA POLİSİ Mİ?

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın "Gizli Arşiv" isimli bir Twitter hesabı Soylu'ya ait bir görüntü paylaştı. 

Görüntülerde, İçişleri Bakanı Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasının arkasından koruma görevlisi gibi koştuğu görülüyor.  
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