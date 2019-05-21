Samanyolu Haber /Gündem / Soylu dertli: Amerika falan dinlemediğimiz için beni tecavüzcülerle aynı siteye koydular /21 Mayıs 2019 10:21

Soylu dertli: Amerika falan dinlemediğimiz için beni tecavüzcülerle aynı siteye koydular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisinin ülkeye girmesini yasakladığını belirtti ve “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz" iddiasında bulundu

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İstanbul'da konuşan bakan, ABD'nin kendisini Amerika'ya girişinin yasaklandığını belirten Soylu, “Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Ülkemizin menfaatini savunurken, milletimizin menfaatini savunurken Amerika falan dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz." dedi. 

Soylu, “Ben önümüzdeki yapılacak olan 23 Haziran seçimlerinin de İstanbul halkı tarafından çok iyi değerlendirileceğine olan inancım tamdır. Çünkü önümüzde bir tercih var. Endişeleniyorum. Endişelendiğim nokta da şudur, Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden bir siyasal kavganın, bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum" şeklinde konuştu.
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