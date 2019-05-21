Uyuşturucudan tutuklanan AKP'linin Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıktı

AKP Trabzon Ortahisar ilçe yönetiminde yönetim kurulu üyesi olan Temel Bektaşoğlu, 2008 yılında Rize’den Trabzon’a 1,5 kilo esrar getirmek isterken yakalandı.





Uyuşturucu tiacreti suçundan yargılanan Bektaşoğlu’nun 6.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bir kaç gün önce onandı ve cezaevine girdi.





Uyuşturucu kaçakçılığından suçüstü olup, cezaevine giren Bektaşoğlu’nun arkadaşı ile geçtiğimiz Nisan ayında Süleyman Soylu’nun makamına hediyesiyle gidip doğum gününü kutladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.