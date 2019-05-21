Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucudan tutuklanan AKP'linin Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıktı /21 Mayıs 2019 09:02

Uyuşturucudan tutuklanan AKP'linin Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıktı

Uyuşturucudan tutuklanan AKP üyesi Süleyman Soylu ile doğum günü kutlamış AKP Trabzon Ortahisar ilçe yönetiminde yönetim kurulu üyesi olan Temel Bektaşoğlu, 2008 yılında Rize’den Trabzon’a 1,5 kilo esrar getirmek isterken yakalandı. Bektaşoğlu'nun sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile doğum günü kutladığına dair fotoğrafları yayınlandı.

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AKP Trabzon Ortahisar ilçe yönetiminde yönetim kurulu üyesi olan Temel Bektaşoğlu, 2008 yılında Rize’den Trabzon’a 1,5 kilo esrar getirmek isterken yakalandı.

Uyuşturucu tiacreti suçundan yargılanan Bektaşoğlu’nun 6.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bir kaç gün önce onandı ve cezaevine girdi.

Uyuşturucu kaçakçılığından suçüstü olup, cezaevine giren Bektaşoğlu’nun arkadaşı ile geçtiğimiz Nisan ayında Süleyman Soylu’nun makamına hediyesiyle gidip doğum gününü kutladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
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