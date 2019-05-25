Çocuklara meydan dayağı atmıştı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde Yukarıöz İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Ünal, 19 Mayıs törenleri sırasında birbirleriyle şakalaştıkları söylenen öğrencileri tüm okulun önünde dövdü.
İki öğrenciyi kürsüye çıkararak tokatlayan Ünal, bir öğrenciyi de kulaklarında tutarak havaya kaldırdı. Dayak anındaki skandal görüntüler kaydedildi.
Öğrencilere meydan dayağı atan Yukarıöz İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Ünal hakkında soruşturma başlatıldı.
OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk, Odatv'ye verdiği mülakatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul müdürünü açığa aldığını ve soruşturma başlattığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Çankırı Milli Eğitim İl Müdürü'nü telefonla arayarak okulun tüm velilerinin aranarak özür dilenmesi talimatını verdiği iddia edildi.