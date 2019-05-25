Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklara meydan dayağı atmıştı /25 Mayıs 2019 18:00

Çocuklara meydan dayağı atmıştı

Törende konuştukları için bütün okulun önünde üç ilkokul öğrencisine meydan dayağı atan müdür hakkında karar verildi. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı müdürü açığa aldı ve soruşturma başlattı.

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde Yukarıöz İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Ünal, 19 Mayıs törenleri sırasında birbirleriyle şakalaştıkları söylenen öğrencileri tüm okulun önünde dövdü. 

İki öğrenciyi kürsüye çıkararak tokatlayan Ünal, bir öğrenciyi de kulaklarında tutarak havaya kaldırdı. Dayak anındaki skandal görüntüler kaydedildi.

Öğrencilere meydan dayağı atan Yukarıöz İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Ünal hakkında soruşturma başlatıldı.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI 

Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk, Odatv'ye verdiği mülakatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul müdürünü açığa aldığını ve soruşturma başlattığını söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Çankırı Milli Eğitim İl Müdürü'nü telefonla arayarak okulun tüm velilerinin aranarak özür dilenmesi talimatını verdiği iddia edildi.
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