Erdoğan'a padişah yetkisi

Yeni askerlik sistemi için verilen kanun teklifinde bulunan bir madde ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen kişileri askerlikten muaf tutabilecek.





Yeni askerlik sistemi için hazırlanan ve komisyondan geçen kanun tasarısında bulunan bir madde dikkati çekti.





ERDOĞAN'A PADİŞAH YETKİSİ VERİLİYOR





Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı: "Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur."





Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik kalıcı hale getirildi. 31 bin TL ödeyen askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.





“İHTİYAÇ DEĞİL, KEYFİYET MADDESİ”





Askerlik Kanunu'nda yapılacak bu değişikliğin suistimallere ve adaletsizliklere sebebiyet vereceği belirtiliyor.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu maddenin, ‘keyfiyet maddesi’ olduğunu söyledi.







Çelebi, şu ifadeleri kullandı: “Yeni Askerlik Kanunu Madde 45, 2. fıkraya dikkat! Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen gönüllüler askerlikten muaf olabilecek! Hangi sahalar? Hangi gönüllüler? Barışta ne yapacaklar? İhtiyaç değil keyfiyet maddesi!”





PARASI OLANLAR MEHMET BEY, PARASI OLMAYANLAR MEHMETÇİK





CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise söz konusu kanun teklifinin vatandaş arasında ayrımcılığa yol açacağını kaydetti.





Şener, “65 maddelik yeni Askerlik Kanunu, esas itibarıyla üç maddeden ibaret: 1-Artık parası olanlar Mehmet Bey, parası olmayanlar Mehmetçik olacak. 2-Cumhurbaşkanı istediği kişileri bedel bile ödemeden Mehmet Bey sınıfına alabilecek. 3-Mehmet Bey’ler şehitlik şerefine nail olamayacak!” dedi.

