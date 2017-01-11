Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi /11 Ocak 2017 11:59

Son Dakika! İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi

İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü PKK'nın taşeronu TAK üstlendi!

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

Son Dakika! İzmir'de saldırıyı o örgüt üstlendi

5 Ocak perşembe günü İzmir'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti. Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı. 

Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

Alçak saldırıyı bugün terör örgütü PKK'nın taşeronu TAK üstlendi.
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