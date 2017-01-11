Samanyolu Haber /Gündem / Bu tutanak AKP'lileri neden endişelendirdi ki? /11 Ocak 2017 11:28

Bu tutanak AKP'lileri neden endişelendirdi ki?

CHP'li katip üye Özcan Purçu Başkanlık Anayasası oylamalarında tutuğu tutanak AKP'lilei hem kızdırdı hem de endişelendirdi .

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AKP'li milletvekillerinin Anayasa değişikliğinde kabine girmeden ve açık oy vermeleri CHP'li Katip Üye Özcan Purçu tarafından tutanak yapılınca kriz çıktı. Divanda görevli olan Purçu, 1. Madde oylama tutanağının altına muhalefet şerhi düşerek şunları yazdı; “Yapılan Anayasa değişikliği oylamasında oyların açık kullanıldığı ve kabine girmeden oyların kullanıldığı tarafımca tespit edilmiştir.”

BABAM OLSA FARK ETMEZ

Purçu'nun düzenlediği tutanağa AKP'den sert tepki geldi. Eleştiriler üzerine kürsüye gelen Purçu, “Açık oy kullanan babam olsa fark etmez. Ben buraya dürüstlüğüm ile geldim. Açık oy kullanan kim olursa ben bu tutanağı tutarım. Sizin beni alkışlamanız lazım” dedi. Başkanvekili AKP'li Ahmet Aydın, Purçu'nun ‘partizanlık' yaptığını belirterek, böyle bir şeyi yapmaya hakkı olmadığını söyledi.



ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINACAK

CHP Mecliste yaşanan açık oylama skandalını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. TBMM'de açık oy kullanılması ile ilgili tartışmalar sürerken AYM 2010 yılındaki kararı, özellikle ikinci turda yapılacak bir açık oylamanın oylama sonucunu etkilediğinin ispatlanması halinde değişikliği iptal edebileceğini gösteriyor. Bu yüzden AKP'lile sıkıntı çıkmasından korkuyor



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