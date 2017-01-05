İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı, şehit ve yaralılar var!

İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla saldırı!







İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patladı. Patlama sonrası çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 9 kişi de yaralandı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. 1 terörist aranıyor.





İzmir Baro Başkanı'nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Teröristlerin bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.





SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ BİR ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA VAR





Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alınmış durumda.